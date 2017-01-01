Сьогодні в Європарламенті урочисто підпишуть рішення про безвіз для України
- Сьогодні, 09:10
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У церемонії підписання законодавчого рішення про запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України візьме участь президент Петро Порошенко
У середу, 17 травня, президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до м. Страсбург (Франція) для участі у церемонії підписання президентом Європейського парламенту та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
У рамках візиту Порошенко також проведе зустрічі з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та лідерами ключових парламентських фракцій.
Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.
17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.
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