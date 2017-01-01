  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні в Європарламенті урочисто підпишуть рішення про безвіз для України

    • Сьогодні, 09:10
    • Розсилка
    Надання Україні безвізового режиму
    Надання Україні безвізового режиму

    У церемонії підписання законодавчого рішення про запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України візьме участь президент Петро Порошенко

    У середу, 17 травня, президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до м. Страсбург (Франція) для участі у церемонії підписання президентом Європейського парламенту та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    У рамках візиту Порошенко також проведе зустрічі з президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та лідерами ключових парламентських фракцій.

    Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

    17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

    Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме

    Читайте також
    Петро Порошенко безвізовий режим ЄС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ