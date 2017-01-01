Справа Насірова: НАБУ відкрило провадження проти глави Солом'янського суду Києва

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Солом’янський районний суд Києва обрав Роману Насірову запобіжний захід

5 березня Шереметьєва самоусунулася і не виконала свої посадові обов'язки

НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно голови Солом'янського суду Людмили Шереметьєвої, яка самоусунулася від своїх обов'язків у справі Насірова і розпустила суд, заблокувавши обрання йому запобіжного заходу.

Про це йдеться у відповіді НАБУ стосовно заяви народних депутатів про кримінальне правопорушення,.

В НАБУ повідомили, що заяву прийнято і за результатами її розгляду в Єдиний реєстр досудових рішень внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, розпочато кримінальне провадження.

Раніше група народних депутатів передала в НАБУ заяву про порушення посадових обов'язків головою суду Солом'янського району Києва Шереметьєвою.

У заяві йдеться, що 5 березня Шереметьєва самоусунулася і не виконала свої посадові обов'язки - не призначила чергового суддю для розгляду клопотання захисту Насірова про відвід судді Олександра Бобровника, який вів засідання про обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Насірову.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.