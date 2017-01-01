Справа Пашинського: у Народному фронті побачили, як Портнов мститься за Майдан

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В «Народному фронті» виступають за максимально публічне розслідування справи та оприлюднення доказів

Активна участь поплічника Януковича Андрія Портнова у справі Сергія Пашинського може бути його помстою народному депутату за активну участь у Майдані.

Про це заявила заступник керівника фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар в інтерв’ю журналістам за результатами засідання фракції.

«Ми виступаємо за те, щоб всі докази в цій справі були максимально публічно оприлюднені, щоб ми могли побачити відео, щоб люди могли незалежним поглядом побачити, як все відбувалося», - заявила вона.

Разом з тим, за словами Вікторії Сюмар, наразі «багато питань викликає той факт, що адвокатом потерпілого (В’ячеслава Хімікуса. – Ред.) виступає Андрій Портнов – колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича, який причетний до багатьох історій, пов’язаних з переслідуванням майданівців».

«Очевидно, що це якась, можливо, його помста за Майдан, бо він надто активно включився в цю історію і, напевно, хоче якісь політичні результати з неї отримати. Ми за те, щоб ця справа була розслідувана у відповідності до закону максимально прозоро із максимальним представленням громадськості всіх доказів, які на сьогодні є у слідства», - наголосила заступник керівника фракції «Народний фронт».

Нагадаємо, депутат Антон Геращенко звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з вимогою прийняти рішення про надання В'ячеславу Хімікусу, в якого стріляв нардеп Сергій Пашинський, державної охорони.

Як раніше повідомлялось, сам Пашинський подав клопотання про те, щоб його нападнику В'ячеславу Хімікусу надали охорону.

Як повідомлялося, сьогодні Пашинський зазначив, що не перешкоджатиме тому, щоб із нього зняли депутатську недоторканність, якщо цього у рамках слідства потребуватиме прокуратура.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.

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