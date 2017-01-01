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    Суд у справі Мартиненка пішов до нарадчої кімнати

    • Сьогодні, 12:58
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    Суддя&nbsp;Солом'янського районного суду Києва Олександр Бобровник
    Фото: Станіслав Груздєв
    Суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Бобровник

    Судді Олександрові Бобровнику належить вирішили долю клопотання про арешт екс-депутата

    Суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Бобровник пішов до нарадчої кімнати для розгляду клопотання НАБУ щодо колишнього депутата «Народного фронту» Миколи Мартиненка про арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

    Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

    За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

    У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

    Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

    Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

    У суботу судове засідання у справі Мартиненка продовжилось

    Антикорупційне бюро звинуватило політиків від партії «Народний фронт» у погрозах судді

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