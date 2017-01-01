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    Суд відмовив Насірову у зміні запобіжного заходу – ЗМІ

    • Сьогодні, 17:29
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    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Згідно з інформацією джерела, Насіров звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного з метою виїзду за межі України на лікування

    Солом'янський районний суд Києва відмовив відстороненому главі Державної фіскальної служби Роману Насірову у перегляді запобіжного заходу.

    Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише «Українська правда» 

    Згідно з інформацією джерела, Насіров звернувся до суду із клопотанням про зміну запобіжного з метою виїзду за межі України на лікування та, відповідно, повернення внесеної застави.

    Суд відмовив у зміні запобіжного заходу.

    Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

    Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

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    «Справа на 100 мільярдів. Чому Насіров здав лише попередників».

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