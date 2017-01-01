Своєчасне «викрадення» Гончаренка. Трилер чи бульварна комедія?

Павло Вуєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Олексій Гончаренко

Це вже не перший замах на цього політика, якому «запобігли» спецслужби

Зірка нардепа Олексія Гончаренко не згасає – сьогодні вдень з’явилось повідомлення про його викрадення. Це при тому, що ще не встиг стихнути попередній скандал з псуванням депутатом від БПП фрагменту Берлінської стіни біля німецького посольства.

Фігура Гончаренка непересічна – Олексій є заступником голови фракції, одним з її основних спікерів і членом української делегації в ПАРЄ. Повідомлення про викрадення вперше з’явилось на одеському сайті «Думская», який вважається близьким до депутата. Враховуючи любов нардепа до піару, спочатку ставлення до цієї новини було обережним, але згодом її підтвердили і в прокуратурі, і в СБУ. «Так, це відповідає дійсності, ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб його знайти спільно з іншими правоохоронними органами. Поки що деталі ми не повідомляємо. Ми все знаємо, все буде нормально, дайте нам час попрацювати», – відкоментувала «Главкому» речник Служби Олена Гитлянська на старті цієї історії.

Колега Гончаренка по фракції Олександр Бригинець уточнив, що той вчора виїхав до Одеси на термінову зустріч і з тих пір його телефон не відповідає: «Впевнений, що це політичний злочин, і вірю, що наші силовики не допустять непоправного. Олексій, ми за тебе дуже хвилюємося!»

Перейнявся долею Гончаренка і голова Верховної Ради Андрій Парубій, який закликав правоохоронців вжити всіх можливих заходів. А голова фракції «Блока Порошенка» Ігор Гринів зажадав термінового створення спеціального штабу з такої «кризової ситуації». За словами депутата президентської сили Ольги Червакової, генпрокурор Юрій Луценко вважав, що Гончаренка викрала група сепаратистів з метою фізичних тортур.

Втім у статусі зниклого депутат перебував недовго. Прокурор Одеської області Олег Жученко досить швидко дав прес-конференцію, на якій заявив, що Гончаренко вже перебуває у безпечному місці, а зловмисники, які його викрали, хотіли осліпити його за допомогою кислоти. До викрадення причетна велика сепаратистська група, діяльність якої зараз розслідують. В Одесі було проведено шість обшуків та встановлено усіх учасників злочинного угруповання, у справі затримано трьох осіб. Замовником викрадення, за даними прокуратури, є депутат Лиманської райради Одеської області від «Опозиційного блоку» Олександр Кушнарьов, якому вже повідомлено про підозру. Кушнарьов намагався помститись Гончаренку за сина, який загинув під час трагічних подій в Одесі 2 травня 2014-го. Вбивати нардепа нібито не планували, але збирались нанести йому важких фізичних ушкоджень. При цьому Жученко наголосив, що факту інсценування зникнення не було.

Коли з’явились повідомлення про зникнення Гончаренка, одразу згадались минулі замахи на нього, які нібито не сталися через пильність спецслужб. Так в кінці травня 2014-го року депутат повідомив, що СБУ попередило його фізичне знищення, а також викрадення двох відомих одеських «євромайданівців». У цій справі було затримано двох активістів «Антимайдану», що стояв на Куликовому полі, і які брали активну участь у трагічних подіях 2 травня, коли десятки людей загинули в Будинку профспілок. Другий замах на Гончаренка був попереджений у квітні 2015-го року, коли в Одесі були затримані майже 50 зловмисників, які готували напади. Тоді про те, що їхньою мішенню був нардеп від БПП, заявив сам президент.

Гончаренко – дуже контраверсійний персонаж української політики: якщо в проукраїнських колах колах у нього здебільшого слава колишнього «регіонала», який «боровся за російську мову», то в «новоросійських» пабліках нардепа називали ледь не катом, винним у смертях проросійських активістів під час «одеської Хатині». Сумнівно, що зовсім не схожий на бойовика Гончаренко відігравав під час тих подій ключову роль. Але він за звичкою переборщив з піаром – його задумлива самозакохана фотосесія на фоні попелища, в якому щойно загинули люди, виглядала, м’яко кажучи, недоречно. До того ж, на одній з фотографій він зображений поруч з трупом Кушнарьова-молодшого. Російська пропаганда довго не гадала і через ці кадри зробила «головним фашистом» саме Гончаренка.

Гончаренко поруч з трупом проросійського активіста

Показово, що на одному з ключових сепаратистських ресурсів «Русская весна» новина про зникнення Гончаренка з’явилась з приміткою «Срочно». Версія про слід якихось «одеських партизан» або «гостей з Росії» в цій історії дійсно напрошувалась – хоча б з тих причин, що їм потрібна сакральна жертва як помста за багатьох загиблих «героїв Новоросії», яких нібито ліквідовували невловимі українські ДРГ.

Але серед колег Гончаренка від самого початку були й ті, хто вважав викрадення постановкою. Так Борислав Береза написав в «фейсбуці»: «Чекаємо героїчну операцію по «звільненню» юного патріота. Яке своєчасне «викрадення», відразу після захоплення графіті на Берлінській стіні. А може його викрали німецькі радикали? Всі з цікавістю чекають продовження цього постановочного шоу».

В цьому випадку Береза виявився правим. Голова СБУ Одеської області Сергій Батраков фактично спростував слова свого колеги з прокуратури і визнав факт інсценування, хай і «на основі реальних подій». Він підтвердив, що мотивом замовника викрадення була загибель його сина під час подій 2 травня 2014-го року.

«Виконавці повинні були викрасти Гончаренко, засліпити його і перебити ноги. А потім викинути десь край дороги. СБУ заздалегідь отримала інформацію про підготовку викрадення. Потім зробила інсценування з викраденням – відео показали замовнику викрадення – Кушнарьову. Після того, як замовник переконався в тому, що замовлення виконане, він оплатив замовлення виконавцям. Таким чином, докази були отримані», – пояснив хитру схему Батраков в коментарі виданню «Страна».

Підтвердив, що виконував роль наживки, і сам Гончаренко, причому спецоперація, з його слів, тривала декілька місяців, а її фінал був приурочений до сакральної для «ватників» дати - 23 лютого - невипадково. Щоправда, якщо це була спланована секретна спецоперація, навіщо було влаштовувати весь цирк зі зверненнями Гриніва і Парубія? Це так вплинуло на поведінку замовників та виконавців злочину?

Нагадаємо, що СБУ в Одесі вже влаштовувало таке інсценування, хай і не таке гучне – в травні 2016-го сфабрикували розстріл автомобіля та вбивство адвоката Олександра Погорелого, аби затримати тих, хто мав намір його здійснити. Та й взагалі у Служби багато дивних для обивателів історій. Так в листопаді 2016-го СБУ показала відео, як звільнила екс-співробітника ФСБ Іллю Богданова, що перейшов на сторону України, якого нібито намагались викрасти російські спецслужби. Щоправда, сам Богданов згодом розповів, що кадри з його «звільненням» були постановочними і знятими під час слідчого експерименту. А невдалий замах на нардепа Антона Геращенка, який героїчно попередила СБУ, не так давно обговорювала вся країна.

Загалом історія з Гончаренком залишила дивний післясмак. «Ніхто не хотів стати наживкою в цьому полюванні, а цей став», – каже співрозмовник «Главкому» в прокуратурі. Але є ризик, що після таких спецоперацій та вселенського переполоху, який підіймався свідомо, всі гучні заяви та викриття СБУ та інших силовиків будуть сприйматись з ще більшим скепсисом. А раптом це знову свідома операція з дезінформації?

Павло Вуєць, «Главком»