Теракт у Манчестері: серед загиблих – восьмирічна дівчинка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди несуть квіти до місця трагедії

Раніше стало відомо ім'я й іншої загиблої - це 18-річна студентка Джорджина Калландер

У нападі в Манчестері загинула восьмирічна дівчинка Сеффі Роуз Руссос із Лейланда, повідомила міська влада Ланкашира.

Кріс Аптон, директор школи, де вона вчилася, сказав: «Новини про смерть Сеффі у цій жахливій атаці стали для нас величезним шоком».

Аптон висловив співчуття її родичам і додав, що Сеффі була «просто прекрасною дівчинкою у кожному аспекті цього слова».

Раніше стало відомо ім'я й іншої загиблої - це 18-річна студентка Джорджина Калландер, яка навчалася в Ланкаширі.

Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

Джерело: ВВС Україна