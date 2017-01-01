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    Теракт у Манчестері: серед загиблих – восьмирічна дівчинка

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    Люди несуть квіти до місця трагедії
    Люди несуть квіти до місця трагедії

    Раніше стало відомо ім'я й іншої загиблої - це 18-річна студентка Джорджина Калландер

    У нападі в Манчестері загинула восьмирічна дівчинка Сеффі Роуз Руссос із Лейланда, повідомила міська влада Ланкашира.

    Кріс Аптон, директор школи, де вона вчилася, сказав: «Новини про смерть Сеффі у цій жахливій атаці стали для нас величезним шоком».

    Аптон висловив співчуття її родичам і додав, що Сеффі була «просто прекрасною дівчинкою у кожному аспекті цього слова».

    Раніше стало відомо ім'я й іншої загиблої - це 18-річна студентка Джорджина Калландер, яка навчалася в Ланкаширі.

    Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

    Джерело: ВВС Україна

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