Тетерук прокоментував дії Савченко: Ми боремося з вашою дурістю

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Нардеп звинуватив Савченко у маніпулюванні

Народний депутат Андрій Тетерук заявив, що Комітет з нацбезпеки і оборони бореться не з Надію Савченко особисто, а з її дурістю.

Про це Тетерук заявив під час комітету.

«Ви навчилися маніпулювати і демагогічно розмовляти на всі теми, які ви зараз чуєте. І напрочуд дивно, що всі ваші тези співпадають з риторикою терористів і Кремля. Ви про це замислювалися, чому ваші висловлювання збігаються з тезами держави, з якою ми боремося?» – заявив Тетерук.

Тетерук нагадав, що «необдумана поведінка Савченко призведе до зриву перемовин про обмін полонених».

«Та думка, що ми боремося з вами, вона хибна. Ми боремося не з вами, а з вашою дурістю. Ми боремося з вашою безвідповідальністю», – заявив Тетерук.

Він наголосив, що Савченко єдина з народних депутатів, хто на міжнародній арені підіграє риториці Кремля.

Зазначимо, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосував за виключення народного депутата Надії Савченко зі свого складу.

Також сьогодні Савченко заявила, що ніколи не пропонувала здати Крим.

Раніше в СБУ заявили, що Савченко порушила законодавство, коли опублікувала списки заручників.

Нагадаємо, Чубаров назвав зрадницькою заяву Савченко про здачу Криму.

Джерело: Еспресо ТВ