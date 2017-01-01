Ватажки бойовиків звуть Савченко в гості



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Захарченко і Надія Савченко

Плотницький заявив, що вони з Захарченком готові гарантувати Савченко безпеку

Ватажки бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький готові прийняти народного депутата України Надію Савченко на окупованих територіях для обговорення питань, які не пов'язані з передачею полонених. Про це заявив Плотницький, передає російський «Интерфакс».

«Якщо у Надії Вікторівни є бажання обговорювати інші питання, ми готові гарантувати їй - і Олександр Володимирович (Захарченко. - Ред.) і я - безпеку на нашій території», - сказав він.

Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи. У Службі безпеки України заявили, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками. 15 січня Савченко визнала, що оприлюднені нею раніше списки полонених повинні бути доповненими та є некоректними на даний момент.

16 січнф вона опублікувала уточнені списки українців, які нині перебувають у полоні на окупованих територіях.

Як відомо, нардеп порушила низку норм українського законодавства, опублікувавши свій список полонених.