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    Ватажки бойовиків звуть Савченко в гості

    • Сьогодні, 18:04
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    Олександр Захарченко і Надія Савченко
    Олександр Захарченко і Надія Савченко

    Плотницький заявив, що вони з Захарченком готові гарантувати Савченко безпеку

    Ватажки бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький готові прийняти народного депутата України Надію Савченко на окупованих територіях для обговорення питань, які не пов'язані з передачею полонених. Про це заявив Плотницький, передає російський «Интерфакс».

    «Якщо у Надії Вікторівни є бажання обговорювати інші питання, ми готові гарантувати їй - і Олександр Володимирович (Захарченко. - Ред.) і я - безпеку на нашій території», - сказав він.

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    Нагадаємо, 10 січня Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також осіб, яких вимагають видати представники «Л/ДНР». Савченко наголосила, що опублікувала списки для того, щоб цих людей можна було знайти. Вона також зазначила, що обмін за формулою «всіх на всіх» має відбуватися у три етапи. У Службі безпеки України заявили, що списки, оприлюднені Надією Савченко, є некоректними, а СБУ провела нараду у зв'язку з цими списками. 15 січня Савченко визнала, що оприлюднені нею раніше списки полонених повинні бути доповненими та є некоректними на даний момент

    16 січнф вона опублікувала уточнені списки українців, які нині перебувають у полоні на окупованих територіях.

    Як відомо, нардеп порушила низку норм українського законодавства, опублікувавши свій список полонених.

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