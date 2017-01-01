Торгівля на крові: Україна продовжує закуповувати вугілля в РФ
- Сьогодні, 13:57
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Розсилка
Міністерство енергетики та вугільної промисловості оприлюднило дані про закупівлю вугілля за кордоном
Незважаючи на російську агресію, Україна продовжує закуповувати вугілля в РФ. Про це свідчить відповідь Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на депутатський запит нардепа від «Самопомочі» Наталії Веселової.
Відповідні документи депутат оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з даними Мінегерговугілля, у 2016 році на енергетичні підприємства України надійшло з Росії 390 тис. т вугілля марки «АШ+П», 325 тис. т вугілля марки «Г+Д».
Уже в січні 2017 року в Росії закуплено 69 тис. т вугілля марки «АШ+П» і 24 тис. т вугілля марки «Г+Д».
Міненерговугілля зазначає, що «вугілля на енергетичні підприємства надходить відповідно до договорів постачання, які укладені між суб’єктами господарювання».
«Щось я не бачу блокадників на залізниці, якою перевозять вугілля з Російської Федерації. Торгівля на крові, кажете?» – прокоментувала Веселова дані Міненерговугілля.
Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів на Донбасі.
15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.
За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.
Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.
Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.
Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.
Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.
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