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    Трамп чекає збільшення оборонних видатків від членів НАТО

    • Сьогодні, 06:45
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    Майк Пенс
    Майк Пенс

    Водночас віце-президент США Майк Пенс запевнив союзників, що Америка виконуватимуть свої зобов’язання

    Дональд Трамп очікує, що до кінця року країни-члени НАТО зроблять реальний прогрес щодо збільшення оборонних видатків. Про це у Брюсселі заявив віце-президент США Майк Пенс.

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    «Президент США і американські громадяни очікують від наших союзників, що вони дотримаються слова і зроблять більше у питаннях спільного захисту. Президент очікує реального прогресу до кінця 2017 року», – заявив Пенс після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

    Раніше у понеділок Майк Пенс запевнив лідерів ЄС і НАТО, що США виконуватимуть свої зобов’язання перед європейськими союзниками.

    «Ми мусимо бути сильними у питаннях оборони суверенітету і територіальної цілісності держав у Європі», – зазначив Пенс.

    Голова Європейської ради заявив після переговорів з Майком Пенсом, що Європейський союз розраховує на «всебічну і недвозначну» підтримку з боку адміністрації Дональда Трампа.

    Дональд Трамп критикував НАТО, назвавши його «застарілим», що викликало занепокоєння в альянсі. У Вашингтоні закликають всіх членів альянсу збільшити свої видатки до 2% ВВП.

    Як повідомляв «Главком», вчора Трамп оголосив ім’я свого нового радника з питань національної безпеки – це генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Президент США назвав його «людиною великого таланту і величезного досвіду».

    Джерело: Радіо Свобода
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    США НАТО Дональд Трамп
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