Третій бортовий самописець Ту-154 виявився зруйнованим

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Стан двох інших самописців - мовного і параметричного - задовільний

Третій бортовий самописець російського літака Ту-154, що зазнав катастрофи зруйнований. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на обізнане джерело.

За словами джерела, від третього «чорного ящика» російського літака Ту-154, що зазнав катастрофи, виявлена плівка, «що свідчить про його руйнування».

Разом з тим, джерело зазначило, що стан двох інших самописців - мовного і параметричного - задовільний, проводиться їх розшифровка.

У свою чергу, джерело «РИА Новости» в силових структурах заявило, що сам самописець на даний момент не виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на поверхню підняли 19 тіл загиблих у катастрофі.

Крім того всі основні фрагменти літака підняли на поверхню.

Як повідомили у ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.