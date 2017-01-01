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    У БПП радять Меркель забрати свого посла з Києва і відправити до Москви

    • Сьогодні, 08:20
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    Ернст Райхель
    Ернст Райхель

    Нардеп Пацкан наполягає, що Німеччина має відкликати свого посла Ернста Райхеля з України

    Німеччина має відкликати свого посла з України, адже він займає проросійську позицію. На цьому наголосив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Валерій Пацкан в ефірі «5 каналу».

    «Я про дипломатів дозволю собі тут бути недипломатичним. Офіційний Берлін бачив сьогодні реакцію українського парламенту на слова посла. Якщо офіційний Берлін не зможе зараз зробити з цього висновків і не відкличе свого посла, то це буде вважатися першою поразкою Європейського Союзу. Адже якщо посли наших європейських партнерів дозволяють собі таких висловів у нашій державі, то або вони не знають політичної ситуації, або вони некомпетентні. Краще нехай Меркель цього посла забирає і відправляє працювати в Росію, тому що він має повну проросійську позицію», – заявив Пацкан.

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    Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливе до виведення звідти російських військових підрозділів.

    У БПП заявили, що ця заява підіграє окупантам

    Міністерство закордонних справ України запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання ситуації на Донбасі. В МЗС роз’яснили Райхелю, що проведення виборів на окупованому Донбасі неможливе через присутність російських військ, яке унеможливлює їх прозорість та безпеку. 

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    Донбас БПП Німеччина вибори посол
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