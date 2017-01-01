У будівлі Солом'янського райсуду вибухівку не знайдено
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В НАБУ повідомили, що засідання суду у справі Насірова може продовжуватись
У будівлі, де суд обирає запобіжний захід тимчасово відстороненому з посади голови ДФС Роману Насірову, кінологи не знайшли вибухівки.
«Кінологи не знайшли вибухівки у будівлі Солом'янського райсуду. Засідання може продовжуватися, - йдеться у повідомлення НАБУ у Twitter.
Кінологи не знайшли вибухівки у будівлі Солом'янського #райсуду. Засідання може продовжуватися.— NAB Ukraine (@nab_ukr) 6 марта 2017 г.
Раніше стало відомо, що з суду, де обирають запобіжний захід Насірову, терміново евакуюють людей через повідомлення про вибухівку.
Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.
Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.
Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.
Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.
Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.
Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
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