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    У будівлі Солом'янського райсуду вибухівку не знайдено

    • Сьогодні, 18:35
    • Розсилка

    В НАБУ повідомили, що засідання суду у справі Насірова може продовжуватись

    У будівлі, де суд обирає запобіжний захід тимчасово відстороненому з посади голови ДФС Роману Насірову, кінологи не знайшли вибухівки. 

    «Кінологи не знайшли вибухівки у будівлі Солом'янського райсуду. Засідання може продовжуватися, - йдеться у повідомлення НАБУ у Twitter.

    Раніше стало  відомо, що з суду, де обирають запобіжний захід Насірову, терміново евакуюють людей через повідомлення про вибухівку.

    Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

    Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

    Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

    Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

    Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

    Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. 

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