У будівлі Солом'янського райсуду вибухівку не знайдено

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В НАБУ повідомили, що засідання суду у справі Насірова може продовжуватись

У будівлі, де суд обирає запобіжний захід тимчасово відстороненому з посади голови ДФС Роману Насірову, кінологи не знайшли вибухівки.

«Кінологи не знайшли вибухівки у будівлі Солом'янського райсуду. Засідання може продовжуватися, - йдеться у повідомлення НАБУ у Twitter.

Кінологи не знайшли вибухівки у будівлі Солом'янського #райсуду. Засідання може продовжуватися. — NAB Ukraine (@nab_ukr) 6 марта 2017 г.

Раніше стало відомо, що з суду, де обирають запобіжний захід Насірову, терміново евакуюють людей через повідомлення про вибухівку.

Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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