У Дніпрі зберуть комісію з надзвичайних ситуацій

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Фото: Україна Молода У Дніпрі та Харкові негода поламала дерева.

Через снігопади знеструмлено близько півсотні населених пунктів

Через снігопади у Дніпрі збирають комісію з надзвичайних ситуацій. Про це під час прес-конференції 19 квітня заявив міський голова Борис Філатов, передає УНН.

Влада міста звернеться до уряду за фінансовою підтримкою для ліквідації наслідків стихійного лиха. У місті за добу випало близько 30 см снігу, повалено 2,6 тис. дерев.

«Є серйозні проблеми. Зокрема, існує висока ймовірність підтоплення, надто в Амур-Нижньодніпровському районі. Ми уважно стежимо за ситуацією. Я розмовляв із прем’єр-міністром, щоб були дані відповідні розпорядження і почався розгляд питання про скидання вод у річку Дніпро», — сказав мер Дніпра.

За словами керівництва міста, у найближчі години будуть увімкнені резервні лінії живлення і ситуація з подачею електроенергії в місті стабілізується. Разом з тим, запуск центрального опалення займе близько тижня.

Загалом через негоду на Дніпропетровщині знеструмлені близько півсотні населених пунктів.

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