Україна може втратити до третини врожаю плодових – Гідрометцентр

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Озимим культурам нічого не загрожує

Укргідрометцентр прогнозує можливу втрату 30% врожаю плодових через різке зниження температури на південному сході України, повідомила керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко, пише Depo.ua.

«Найбільш несприятливі погодні умови для плодових. Цього року раннє масове цвітіння абрикоса, ранніх сортів вишень, груш розпочалося практично по всій території України, та інтенсивні заморозки, зниження температури до -1... -4 пошкодили плодові. Втрати становитимуть 30%, однозначно. Плодові, що цвітуть, найбільше постраждають у західних та північних областях», – зазначила вона.

За словами Адаменко, озимим культурам нічого не загрожує, навпаки, опади поповнили запаси вологи. «Зі значною ймовірністю можна говорити, що врожай озимих культур буде хорошим», – заявила вогна.

Адаменко також додала, що можливі деякі пошкодження в ранніх ярих зернових, але вони не будуть значними, враховуючи стійкість цих культур до заморозків. «Щодо ранніх посівів соняшнику, кукурудзи, їх посіяли мало, сходів ще немає, пошкоджень також не буде», – додала керівник агрометеорологічного відділу.