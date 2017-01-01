Європарламентар назвав міжнародні акти, які порушила Росія під час захоплення Криму

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«Зелені чоловічки» у Криму

Кокс згадав, що першим проявом анексії Криму була поява «зелених чоловічків»

Анексія Криму Росією порушує низку міжнародних актів. Про це сказав координатор програми Європарламенту з підвищення інвестиційної спроможності Верховної Ради України Пет Кокс на прес-конференції, коментуючи вчорашнє проміжне рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії».

«Анексія Криму порушує хартію ООН, вона порушує основоположні принципи фінального Гельсінського акта, вона порушує основоположні позиції договору про ЄС, вона абсолютно підриває принципи Будапештського меморандуму», – зазначив він.

Також Кокс зауважив, що це юридичне законодавче протистояння надзвичайно важливе, бо «воно апелює до розуму, до здорового глузду, до верховенства права, до справедливості, які, я переконаний, зрештою переможуть».

Крім того, Кокс нагадав, що «першим проявом анексії Криму Путіним була поява «зелених чоловічків». За його словами, застосування сили до іншої країни спочатку видається «досить ефективним» засобом, але в перспективі верховенство права і застосування мирних рішень виявляється сильнішим за зброю.

З 6 по 9 березня в Гаазі відбулись попередні слухання за позовом України проти Росії, в якому вказується на порушення Москвою положень Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Втім, відомий адвокат кримських татар Микола Полозов не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.

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