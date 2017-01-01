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    У Києві за кермом авто помер 40-річний чоловік

    • Сьогодні, 20:35
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    Через раптову смерть чоловіка машина спричинила ДТП

    У Києві 40-річний чоловік помер за кермом.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

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    Печерський район. бульвар Лесі Українки 1. Під'їжджаючи до світлофора, водію Renault, чоловіку близька 40 років, сталося зле.

    Так як швидкість була незначною, він злегка зачепив Citroen. На жаль, швидка констатувала смерть чоловіка.

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    У Києві за кермом авто помер 40-річний чоловік
    У Києві за кермом авто помер 40-річний чоловік
    У Києві за кермом авто помер 40-річний чоловік
    У Києві за кермом авто помер 40-річний чоловік

    Нагадаємо, сьогодні у Житомирі знайшли повішеним працівника військового інституту

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