У Коломойського запевняють, що він не вивозив «тачкою через кордон» готівку з «Привату»

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Ігор Коломойський

Вислів «дірка 148 мільярдів» перетворився на кліше, яке багато повторюють, не розуміючи суть цієї цифри

«Дірка 148 млрд» у Приватбанку утворилася внаслідок не виведення грошей, а різкої і невиправданої зміни правил гри від НБУ. Про це йдеться у статті екс-правління Приватбанку, яку опублікувала «Українська правда».

«Вислів «дірка 148 мільярдів» перетворився на кліше, яке багато повторюють, не розуміючи суть цієї цифри. Часто звучить думка про те, що акціонери вивели цю астрономічну суму за кордон (можливо, хтось навіть уявляє, як Коломойський з подільниками перетинають кордон вночі з кілограмами готівки на тачці). Насправді ж цей розрив утворився внаслідок того, що НБУ різко і, як ми вважаємо, несправедливо змінив політику обліку заставного майна», – йдеться у статті.

Екс-менеджери також стверджують, що внаслідок цієї зміни (яка, до речі, набуває чинності лише 1 січня 2017 року) банк втратив право враховувати застави загальною вартістю 142,8 млрд грн. Причому ця вартість була підтверджена незалежними оцінювачами, уповноваженими НБУ.

«У чому суть цих змін? НБУ дозволив вважати заставами тільки те майно, яке можна оформити в іпотеку (приблизно так само, як хрущівку в спальному районі). Давайте розберемо конкретний приклад. Одним з наших позичальників було підприємство, яке, за оцінкою незалежних оцінювачів, коштувало близько 6 млрд грн. Позичальнику належало 75% цього підприємства, 25% належало державі. Таким чином, вартість цієї застави становила 6 млрд * 75% = 4,5 млрд грн. Але після різких змін правил гри ця застава стала коштувати нуль», – зазначає екс-правління.

Автори статті також зазначають: якщо врахувати, що в Україні практично немає великих підприємств, які на 100% належали б одному власнику (а для укладення іпотеки потрібна згода всіх власників), то можна сказати, що НБУ зробив неможливим врахування абсолютної більшості об'єктів у нашій країні.

Як повідомлялося, Фонд гарантування продав державі Приватбанк за 1 гривню.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Банк на добу призупиняв проведення операцій юросіб, а вранці 20 грудня відновив їх лише частково, обмеживши доступ до коштів, наявних на рахунках до 19 грудня.

Приватбанк у другій половині дня 20 грудня відновив платежі корпоративних клієнтів, а з 21 грудня – відновив ліміти за овердрафтами.

21 грудня Приватбанк здійснював усі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговував фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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