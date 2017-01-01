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    У Конгресі США пропонують вивчити в інтересах нацбезпеки вбивство Вороненкова

    • Вчора, 23:33
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    Американський політик Ненсі Пелосі
    Американський політик Ненсі Пелосі

    Вбивство у Києві Вороненкова та падіння з п'ятого поверху адвоката матері Магнітського у Конгресі назвали «неймовірним набором фактів»

    У Конгресі США запропонували вивчити в інтересах нацбезпеки країни вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова та падіння з п'ятого поверху адвоката матері Магнітського Миколи Горохова.

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    З такою ініціативою виступила лідер демократів у палаті представників конгресу США Ненсі Пелосі.

    «Як вам, імовірно, відомо, Микола Горохов, адвокат, ключовий свідок слідства щодо Росії, яке вів (колишній, - ред.) генпрокурор Бхарара, впав із четвертого поверху... Він дуже серйозно поранений. І потім Денис Вороненков, колишній член російського парламенту, був убитий у центрі Києва. Він мав свідчити на процесі над колишнім... проросійським прем'єр-міністром України Януковичем (екс-президентом України Віктором Януковичем, - ред.)», - сказала вона в четвер на прес-конференції у Вашингтоні.

    За словами Пелосі, «це неймовірний набір фактів, який має бути розглянуто в інтересах нашої національної безпеки».

    Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

    Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Російський адвокат Микола Горохов, який представляє інтереси матері Сергія Магнітського і оголошеного в розшук глави Hermitage Capital Вільяма Браудера, 21 березня випав з власного вікна у Новій Москві.

    Читайте також «Вбивство «суперсвідка». Як Україна не вберегла Вороненкова».

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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