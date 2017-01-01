Вбивство Вороненкова: справу розслідуватиме прокуратура Києва

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Тіло вбитого Дениса Вороненкова

До розслідування вбивства Вороненкова залучено оперативних співробітників Служби безпеки України

Прокуратура міста Київа прийняла до свого провадження розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«За дорученням генерального прокурора України Юрія Луценка підслідність у кримінальному провадженні за фактом вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, що сталося 23 березня у центрі Києва, визначено за столичною прокуратурою», - йдеться в повідомленні.

Як поінформував прокурор Києва Роман Говда, наразі у кримінальному провадженні, розпочатому за п.1 ч.2 ст. 115 КК України, створено міжвідомчу слідчу групу з числа слідчих столичної прокуратури та Національної поліції України, а також визначено групу процесуальних керівників.

«Координує роботу слідчих, прокурорів та оперативних підрозділів перший заступник прокурора міста Києва Павло Кононенко, який має багаторічний досвід оперативної роботи та здатен забезпечити ефективне розслідування цього резонансного та зухвалого злочину», - зазначив Говда.

Крім того, до розслідування вбивства Вороненкова залучено оперативних співробітників Служби безпеки України.

«На даний час органом слідства проводиться ідентифікація особи, яка вчинила вбивство екс-депутата (наразі вказана особа померла від отриманих поранень), встановлюються та допитуються свідки, як ті, що є безпосередніми очевидцями вбивства, так і з боку найближчого оточення загиблого, проводиться аналіз відеозаписів з камер відеоспостереження та інші слідчі дії. У кримінальному провадженні призначено низку судово-медичних та балістичних експертиз», - повідомляють у прокуратурі.

Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.