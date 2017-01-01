  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД

    • Сьогодні, 18:41
    • Розсилка

    У самому місті серед населення паніки немає

    Голова поліції Донеччини, заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін увів до Красногорівки спецпідрозділ поліції КОРД. Про це повідомив сам Аброськін у Facebook.

    За його словами, це зроблено для надання допомоги громадянам, а також для посилення охорони громадського порядку.

    «В Красногорівку мною для надання допомоги громадянам, а також для посилення охорони громадського порядку і охорони зруйнованих адміністративних будівель направлений спецпідрозділ КОРД», - написав він.

    Аброськін зазначив, що у самому місті серед населення паніки немає і запевнив, що ситуація у місті повністю під контролем поліції та військових.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД
    У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД
    У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД
    У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД
    У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД
    У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД
    У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД
    У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД
    У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД
    У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД

    Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі. Згодом рятувальники їх загасили. Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення. За даними пресс-центру Штабу АТО, у результаті атак, поранення і травми отримали вісім мирних мешканців

    Читайте також
    Національна поліція України АТО Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ