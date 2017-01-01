У Красногорівку введено спецпідрозділ КОРД
- Сьогодні, 18:41
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Розсилка
У самому місті серед населення паніки немає
Голова поліції Донеччини, заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін увів до Красногорівки спецпідрозділ поліції КОРД. Про це повідомив сам Аброськін у Facebook.
За його словами, це зроблено для надання допомоги громадянам, а також для посилення охорони громадського порядку.
«В Красногорівку мною для надання допомоги громадянам, а також для посилення охорони громадського порядку і охорони зруйнованих адміністративних будівель направлений спецпідрозділ КОРД», - написав він.
Аброськін зазначив, що у самому місті серед населення паніки немає і запевнив, що ситуація у місті повністю під контролем поліції та військових.
Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі. Згодом рятувальники їх загасили. Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення. За даними пресс-центру Штабу АТО, у результаті атак, поранення і травми отримали вісім мирних мешканців.