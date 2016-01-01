У Савченко прокоментували її виключення з Комітету з нацбезпеки і оборони

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Надія Савченко під час засідання в ПАРЄ/AFP

За словами прес-секретаря Савченко, рішення про виключення нардепа з комітету є незаконним

Виключення нардепа Надії Савченко з Комітету із нацбезпеки – це спроба чинити на неї тиск. Про це повідомила прес-секретар Надії Савченко Тетяна Проторченко у коментарі «Гордону».

«Нардепи захотіли прибрати Надію з Комітету з нацбезпеки, але законного шляху для цього немає. Деякі члени цього комітету вже самі визнали, що такі дії ні до чого не приведуть. Адже подібна процедура на законодавчому рівні не прописана. Це все – не більше, ніж піар. Я б сказала, спроби якось вплинути і натиснути на Надію. Якщо це рішення ухвалять, це означатиме, що головний законодавчий орган держави порушив закон на найвищому рівні», – наголосила Проторченко.

Вона додала, що Савченко може оскаржити таке рішення у суді, але «важко сподіватися на законність і справедливість суддів». За словами прес-секретаря, рішення про виключення нардепа з комітету є незаконним.

«Це випливає з регламенту ВР, а також закону «Про парламентські комітети». Він регламентує питання, пов'язані з відкликанням народного депутата – члена комітету. Ця процедура прописана таким чином, що члена комітету відкликати не можна. Є винятки, коли парламентарій склав мандат або помер. Депутати все життя створювали законодавство так, щоб уберегти себе від будь-яких проблем. Однак ніхто з них не міг навіть уявити, що до Верховної Ради прийде абсолютно чесна людина, яка говоритиме правду», – сказала Проторченко.

Як повідомлялося, Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосувало 237 депутатів.

Сама Савченко сказала, що не переймається через власне виключення з делегації.

Нагадаємо також, що Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.

Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».