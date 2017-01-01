У Вінниці влаштували пікет на підтримку «блокади Донбасу»: під СБУ запалили шини

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За повідомленням представника простестувальників, акція триватиме до ранку

У Вінниці влаштували пікет під будівлею СБУ на знак протесту проти «силового розгону» 16 редуту «блокувальників» та затримання учасників «блокади» окупованого Донбасу.

За повідомленням представника простестувальників Анатолія Банаха, акція триватиме до ранку.

Протестувальники також запалили шини.

Подібні акції відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання «блокадників».

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

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