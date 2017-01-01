У зоні АТО може перебувати близько тисячі неідентифікованих загиблих

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Гільзи з-під патронів

Як каже керівник пошукової місії «Чорний тюльпан» Ярослав Жилкін, серед цих людей є і військовики, і цивільні люди

Близько тисячі загиблих у зоні АТО військовослужбовців і мирних жителів не впізнано, при цьому кілька сотень тіл доставили на підконтрольну територію, інші залишаються в ОРДЛО. Такі орієнтовні цифри назвав керівник пошукової місії «Чорний тюльпан» Ярослав Жилкін у коментарі телеканалу «112 Україна».

У відповідь на запитання, про яку кількість загиблих серед невиявлених йдеться, він сказав: «Якщо ґрунтуватися на даних, які озвучує і місія ООН, і ОБСЄ, і Міжнародний Червоний Хрест, плюс наші дані, то це все перевіряється. Близько тисячі людей. Не тільки військовиків, це і цивільні люди, які числяться у нас досі незнайденими і неідентифікованими».

Він зазначив, що з цієї цифри потрібно відняти кілька сотень тіл, які є на нашій території і які досі не впізнано.

Нагадаємо, 3 травня прес-центр штабу АТО повідомив, що троє українських військових, рятуючи свого пораненого побратима, загинули в районі Світлодарської дуги. Пізніше були оприлюднені подробиці їх загибелі.

6 травня стало відомо, що тіла трьох загиблих військовослужбовців повернуто на підконтрольну Україні територію. Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на 5 день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути.

Пізніше ЗМІ назвали імена загиблих військовослужбовців.