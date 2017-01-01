Українців серед жертв теракту в Лондоні немає

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Робота поліції та медиків на місці теракту в Лондоні

Поліція Лондона повідомила список загиблих і поранених, українців серед них немає

Серед загиблих і постраждалих в результаті теракту на Вестмінстерському мосту в Лондоні громадян України немає. Про це у Twitter повідомив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

«Поліція Лондона повідомила список загиблих і поранених. Українців серед них немає», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Загалом відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вчорашню стрілянину біля парламенту в Лондоні.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».