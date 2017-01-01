Теракт у Манчестері: жертвою атаки стала 15-річна дівчинка
- Сьогодні, 09:59
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15-річна Олівія стала четвертою ідентифікованою жертвою атаки в Манчестері
Мама Олівії Кемпбел повідомила, що її донька стала жертвою вибуху на концерті в англійському Манчестері. Усього в нападі смертника загинуло 22 людей, ще 59 поранені.
15-річна Олівія стала четвертою ідентифікованою жертвою атаки.
Раніше стали відомі імена перших трьох загиблих. Серед них восьмирічна Сеффі Роуз Руссос із Лейланда.
Іншою загиблою стала 18-річна студентка Джорджина Калландер, яка навчалася в Ланкаширі.
Також загинув у нападі 28-річний Джон Аткінсон з Бері.
Серед десятків поранених 12 дітей віком до 16 років.
У соцмережах тим часом люди шукають родичів і близьких, які були на концерті і з якими зник зв'язок.
Декілька людей досі вважаються зниклими - це четверо підлітків, віком від 14 до 19 років.
Тисячі людей зібралися на поминальну молитву в Манчестері і вшанували пам'ять загиблих в нападі хвилиною мовчання.
Пом'янути жертв атаки зібралися і в інших містах Англії, зокрема і в Бірмінгемі. Там захід перервали після повідомлення про те, що неподалік затримали чоловіка, озброєного кухонним ножем та бейсбольною битою.
Вибух на концертному майданчику в Манчестері став найгіршою атакою у Британії після низки вибухів 7 липня 2015 року, коли загинуло 52 людини.
Свідки нападу в Манчестері розповідають, що бачили металеві гайки та шурупи після вибуху бомби, а також про розгубленість і страх на обличчях шанувальників поп-музики.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.
Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.
Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.
За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.
Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.
Джерело: ВВС Русская служба