Теракт у Манчестері: жертвою атаки стала 15-річна дівчинка

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Вшанування пам'ять загиблих в результаті теракту в Манчестері

15-річна Олівія стала четвертою ідентифікованою жертвою атаки в Манчестері

Мама Олівії Кемпбел повідомила, що її донька стала жертвою вибуху на концерті в англійському Манчестері. Усього в нападі смертника загинуло 22 людей, ще 59 поранені.

15-річна Олівія стала четвертою ідентифікованою жертвою атаки.

Раніше стали відомі імена перших трьох загиблих. Серед них восьмирічна Сеффі Роуз Руссос із Лейланда.

Іншою загиблою стала 18-річна студентка Джорджина Калландер, яка навчалася в Ланкаширі.

Також загинув у нападі 28-річний Джон Аткінсон з Бері.

Серед десятків поранених 12 дітей віком до 16 років.

У соцмережах тим часом люди шукають родичів і близьких, які були на концерті і з якими зник зв'язок.

Декілька людей досі вважаються зниклими - це четверо підлітків, віком від 14 до 19 років.

Тисячі людей зібралися на поминальну молитву в Манчестері і вшанували пам'ять загиблих в нападі хвилиною мовчання.

Пом'янути жертв атаки зібралися і в інших містах Англії, зокрема і в Бірмінгемі. Там захід перервали після повідомлення про те, що неподалік затримали чоловіка, озброєного кухонним ножем та бейсбольною битою.

Вибух на концертному майданчику в Манчестері став найгіршою атакою у Британії після низки вибухів 7 липня 2015 року, коли загинуло 52 людини.

Свідки нападу в Манчестері розповідають, що бачили металеві гайки та шурупи після вибуху бомби, а також про розгубленість і страх на обличчях шанувальників поп-музики.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

Джерело: ВВС Русская служба