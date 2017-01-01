Начальник Генштабу прокоментував ситуацію в Авдіївці: ворог несе втрати

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За словами Муженка, ситуація в Авдіївці знаходиться під повним контролем ВСУ, президент ухвалив всі необхідні рішення

Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко, коментуючи ситуацію в Авдіївці, заявив, що ситуація в місті перебуває під контролем, президент Петро Порошенко прийняв всі необхідні рішення, повідомляє «Ліга».

«Президент України визначив. Сил достатньо. Вони керовані. Ворог несе втрати. Наші офіцери і солдати виявляють професіоналізм і мужність. Схиляю голову за загиблими - відданими синами України», - написав Муженко.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.