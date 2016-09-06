В «Главкомі» прес-конференція: «Реформа парламенту: кодекс етики депутата»

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Експерт розкаже, як рухається реформа парламенту в царині створення кодексу парламентської етики

Сьогодні, 9 лютого, о 12:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Реформа парламенту: кодекс етики депутата».

Запрошені гості:

Світлана Матвієнко, голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив, яка розкаже як рухається реформа парламенту в царині створення кодексу парламентської етики, які дилеми виникають, чи відновиться рівень довіри до парламенту, що зміниться в питанні парламентаризму, хто контролюватиме дотримання кодексу, чи буде кодекс регламентувати майнові статки народних обранців, який міжнародний досвід запозичаємо, чи варто створювати окрему інституцію на кшталт офісу канадійського комісара з питань етики та конфлікту інтересів.

Трансляцію прес-конференції можна дивитись тут: