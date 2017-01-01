Нардепи сьогодні візьмуться за місцеве самоврядування

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У четвер нардепам запропоновано прийняти у другому читанні законопроект щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції

Народні депутати сьогодні розглянуть проект Звернення Верховної Ради України «Про Остаточний Звіт ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року».

Про це повідомляється у порядку денному парламенту на четвер, передає кореспондент Укрінформу.

Також нардепи мають розглянути питання місцевого самоврядування, серед яких - проект постанво по призначення позачергових місцевих виборів; проект закону про службу в органах місцевого самоврядування; законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів.

Крім того, сьогодні Верховна Рада може включити до порядку денного та розглянути проект закону про Конституційний суд України та проект постанови про заходи захисту національних інтересів, Національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності .

У четвер нардепам запропоновано прийняти у другому читанні законопроект щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції; проект закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби.