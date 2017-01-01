В Києві знято обмеження на рух великовагових автомобілів

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За день рятувальники відбуксували 15 автомобілів великої вантажності

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про зняття обмеження руху на в’їзд у Київ великовагових транспортних засобів. За оперативною інформацією КП «Київавтодор» в місті працює по очищенню доріг від снігу 247 одиниць техніки, з них 177 одиниць снігоприбиральної та 119 працівників для ручного прибирання.

Станом на вечір понеділка, рятувальниками надано допомогу по відбуксируванню 15 автомобілів великої вантажності. Особовий склад та техніка, яка була задіяна від ДСНС на спусках міста повернулася в розташування своїх частин.

Для водіїв встановлено два мобільні пункти обігріву (Бориспільське шосе – в районі КП, в напрямку м. Бориспіль, Гостомельське шосе – в районі КП, в напрямку смт. Гостомель), в яких вони можуть зігрітися та випити гарячого чаю.

За прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні, 7 лютого, мінімальна температура повітря знизиться до 12-17° морозу.

У столиці очікується невеликий та помірний сніг.

У понеділок, 6 лютого, ситуація на дорогах Києва стрімко погіршилась через сильний снігопад, станом на 16:30 у столиці трапилося майже 180 ДТП.