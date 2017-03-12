В окупований Луганськ приїхали родичі чотирьох українських заручників

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Юрій Тандіт

Радник голови СБУ також заявив про готовність Києва обговорити питання прийому родичів полонених бойовиків

Родичі чотирьох колишніх українських військових, які перебувають в полоні бойовиків, прибули до Луганська. Цю інформацію «Громадському радіо» підтвердив радник глави СБУ Юрій Тандіт.

«Обговорювалося питання, пов’язане з переміщенням близьких наших заручників в ОРЛО. Вони сьогодні перетнули лінію розмежування і фактично зараз знаходяться в Луганську. Ми думаємо, що візит недовго буде проходити. Вони (родичі - ред.) хочуть зустрінутися зі своїми близькими. З боку ОРЛО погодилися з ініціативою. Дуже важливо пам’ятати про те, що ми йдемо на компроміси, щоб звільнити хлопців. Для нас дуже важливо, щоб не припинялося спілкування з нашими заручниками», - заявив Тандіт.

При тому радник голови СБУ заявив, що готовий обговорювати подібний візит з того боку до підконтрольної Києву території.

«Якщо родичі якісь є, то ми готові обговорювати будь-які варіанти. Головне, щоб не було ніяких провокацій. Ми бачимо, на жаль, по поїздці, яка була організована в Донецьк, яку активність проявляли російські засоби масової інформації, бачили, що відбувалося тоді. Хоча на жаль, ніякого результату ми не отримали», - додав він.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляла,що Україна готова до серйозних компромісів у питанні звільнення заручників.

До слова, вчора пізно ввечері у Луганській області неподалік лінії розмежування зникли троє людей, поліція не виключає версію захоплення їх у полон диверсантами бойовиків.

Також варто відмітити, що один із затриманих бойовиками «ЛНР» Сергій Іванчук, якого терористи називають українським диверсантом повідомив, що співробітники Служби безпеки України нібито готували замах на главу бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка.