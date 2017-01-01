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    В ООН провели церемонію прощання з російським послом Чуркіним

    • Сьогодні, 19:29
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    Чуркіна поховають у Москві 24 лютого

    У постійному представництві ООН відбулася церемонія прощання з постійним представником Росії при ООН Віталієм Чуркіним, під час якої виступив Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерріш.

    Про це йдеться в повідомленні у Twitter Служби новин ООН.

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    «У постпредстві РФ при ООН відбулася церемонія прощання з В.Чуркіним, на якій виступив Генсек ООН Антоніу Гутерріш», — йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

    У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна. 

    Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Про його смерть уже оголошено на засіданні ООН. Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

    Також повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.

    Похорон постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна відбудеться в Москві 24 лютого.

    Також ЗМІ заявляли, що на встановлення причини смерті Чуркіна можуть знадобитись тижні.

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