В Росії поліцейські вилучили понад 17 тисяч літрів смертельного «Боярышника»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Партія «Боярышника» прибула в Іркутську область з Ростова-на-Дону

В Іркутській області РФ на залізничній станції «Братськ» поліцейські вилучили 17 тис. 660 літрів косметичного лосьйону «Боярышник». Про це повідомляє міська адміністрація російського міста Братськ.

Спиртовмісну рідину «Боярышник» знайшли в ході огляду металевого контейнера. Всього виявили 22 тис. пляшок по 100 мл і 61 840 пляшок по 250 мл. Вартість партії оцінюється у 3,5 млн рублів.

«В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вантаж відправлений з Ростова-на-Дону. Вилучена спиртовмісна рідина передана на тимчасове зберігання. Проводиться розслідування», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Росії від розпивання лосьйону «Боярышник» померло вже 77 осіб.

Окрім того, в Росії розширять список препаратів за рецептом. До таких збираються занести волокардин, зеленку та йод.