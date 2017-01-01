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    Вартість «Межигір’я» оцінюється у майже 10 мільярдів гривень

    • Сьогодні, 06:13
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    Частина майнового комплексу «Межигір'я»

    Опис майна у екс-резиденції Януковича тривав упродовж минулого року

     Приблизно в десять мільярдів гривень у Генпрокуратурі оцінюють майно Віктора Януковича у «Межигір'ї». Його описували упродовж минулого року і половина з цієї суми вже доведена фінансовими документами, повідомляє ТСН.

    Наразі описане майно арештовують, але не в цілому, а тематичними частинами. Вже є рішення суду щодо автопарку, алкоголю і нерухомості. Тепер до списку додали ще корабель-ресторан.

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    У найближчі два тижні слідчі подадуть до суду позов щодо майже двох десятків об'єктів «Межигір'я».

    «Витрачено на будівництво, закупівлю різного роду речей і так далі – це не остаточна цифра, вона може бути до 10 мільярдів грн. Це те, що стосується витрат, наприклад, ваза і документи, що коштує стільки-то. А там, де таких документів немає, буде призначатися експертиза», - пояснив керівник спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

    Як повідомляв «Главком», напередодні Печерський районний суд Києва  розглянув клопотання Генпрокуратури і надав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Колишнього президента України підозрюють у заволодінні державним майном, комплексом будівель та споруд урочища «Межигір’я» та земельними ділянками, на яких він розташований, а також легалізації цього майна та одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах у вигляді безоплатного права користуватися майном ТОВ «Танталіт» та оплати товариством комунальних платежів за проживання у зазначеному комплексі будівель та споруд.

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    Віктор Янукович Генпрокуратура Сергій Горбатюк Межигір’я
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