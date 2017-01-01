  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ватажок бойовиків «ДНР» Захарченко переселився у палац Ахметова

    • Сьогодні, 07:10
    • Розсилка

    Окупанти вивозили все, що віджав для себе ватажок «ДНР», у ботанічний сад Донецька, де до війни мешкав Ахметов

    Ватажок терористів Олександр Захарченко буде жити в розкішному особняку українського олігарха Ріната Ахметова.

    Поки ватажок «ДНР» знаходиться в Криму, де святкують річницю «референдуму», його підлеглі облаштовують своєму лідерові життя. 

    За даними кореспондента Без Табу, що працює на окупованій території, у рамках «націоналізації» лідери окупантів не забувають про свої інтереси.

    Так, з Донецька до вже колишньої резиденції Ріната Ахметова їздили вантажівки, набиті речами Захарченка.

    Окупанти вивозили все, що віджав для себе ватажок «ДНР», у ботанічний сад Донецька, де до війни мешкав олігарх.

    Після повернення з окупованого півострова Захарченко запланував масштабну вечірку з приводу переїзду. Туди запрошені лише вищі «чиновники» «ДНР», а також російські офіцери.

    Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

    1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці». 

    Ахметов зупинив свої шахти на підконтрольній бойовикам території Донбасу.

    СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

    Читайте також статтю «Главкома» «Операція «Націоналізація». Ахметов – більше не король Донбасу?»

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Київ ДНР Рінат Ахметов Олександр Захарченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ