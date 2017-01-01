Ватажок бойовиків «ДНР» Захарченко переселився у палац Ахметова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти вивозили все, що віджав для себе ватажок «ДНР», у ботанічний сад Донецька, де до війни мешкав Ахметов

Ватажок терористів Олександр Захарченко буде жити в розкішному особняку українського олігарха Ріната Ахметова.

Поки ватажок «ДНР» знаходиться в Криму, де святкують річницю «референдуму», його підлеглі облаштовують своєму лідерові життя.

За даними кореспондента Без Табу, що працює на окупованій території, у рамках «націоналізації» лідери окупантів не забувають про свої інтереси.

Так, з Донецька до вже колишньої резиденції Ріната Ахметова їздили вантажівки, набиті речами Захарченка.

Окупанти вивозили все, що віджав для себе ватажок «ДНР», у ботанічний сад Донецька, де до війни мешкав олігарх.

Після повернення з окупованого півострова Захарченко запланував масштабну вечірку з приводу переїзду. Туди запрошені лише вищі «чиновники» «ДНР», а також російські офіцери.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

Ахметов зупинив свої шахти на підконтрольній бойовикам території Донбасу.

СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

Читайте також статтю «Главкома» «Операція «Націоналізація». Ахметов – більше не король Донбасу?»