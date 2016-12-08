Вчені у Гарварді створили мозковий чіп для відновлення зору - ЗМІ

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Повідомляється, що тестування чіпу на приматах може початися в березні цього року

У Гарварді створений чіп, що, стимулюючи зорову зону кори головного мозку, створює імітацію зору без допомоги очей. Тестування його на приматах може початися в березні цього року.

Про це повідомляє hi-news.

«Щоб вирішити проблему, в Гарвардській медичній школі вирішили вживити імплантат у поверхню головного мозку — так він продовжить залишатися в робочому стані. Для чистоти експерименту другій контрольній групі приматів чіп вживлятимуть всередину мозку, а потім порівняють отримані результати... В даному випадку роль очей будуть виконувати відеокамери, сигнал з яких буде передаватися на мікроскопічний імплант, що стимулює мозкову активність», - зазначається в публікації.

Кінцева мета проекту — допомогти мавпам орієнтуватися на місцевості, сприймаючи світло, тіні і геометричні форми.

Мікрочіпи, вживлені в мозок, що допомагають людям з обмеженими можливостями знову почати жити повноцінним життям, вже досить давно проходять випробування, дозволяючи, наприклад, тримати людям предмети паралізованою рукою.

Незважаючи на те, що вчені далеко просунулися в галузі створення таких мозкових імплантів, технологія не позбавлена недоліків, адже з часом чіпи, імплантовані в мозок, перестають працювати через те, що електроди обростають тканинами, які вже не дозволяють чіпу взаємодіяти з мозком на належному рівні.