Від Трампа вимагають доказів прослуховування його телефонів

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Дональд Трамп

Сенатор Джон Маккейн зокрема не вірить, що Барак Обама надав дозвіл на прослуховування «Trump Tower»

Впливові американські сенатори й конгресмени виступили з вимогою до президента США Дональда Трампа надати докази його звинувачень на адресу президента Барака Обами про начебто розпорядження прослуховувати «Trump Tower» під час виборів.

Про це заявили, зокрема, сенатор Джон Маккейн і керівництво Розвідувального комітету Палати представників США, повідомляє «Укрінформ».

«У мене немає жодних підстав вважати, що ці звинувачення (Трампа – ред.) є справедливими, однак я також вважаю, що президент Сполучених Штатів може з'ясувати це за хвилину. Все, що він повинен зробити, це підняти слухавку, набрати директора ЦРУ, директора національної розвідки і спитати: «Отже, що сталося?» - заявив Джон Маккейн.

Він підкреслив, що нинішній глава Білого дому Дональд Трамп має обрати з двох варіантів: «Або спростувати, або підтвердити інформацією, на що заслуговує американський народ».

Водночас, керівники Розвідувального комітету Палати Представників конгресмени Девін Нунес і Адам Шифф у відкритому листі Трампу також висловили вимогу надати докази, які б підтвердили його звинувачення.

Нагадаємо, що четвертого березня Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму в прослуховуванні телефонів у його виборчому офісі в Trump Tower. Відповідний запис він розмістив у Twitter.

«Главком» також повідомляв, що речник 44-го президента США Барака Обами Кевін Льюїс категорично відкинув звинувачення чинного президента США Дональда Трампа.

Колишній директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер також спростував заяви про можливе прослуховування Трампа.