Винуватців хіматаки в Сирії має бути покарано – заява МЗС України

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Потерпілі внаслідок хіматаки сирійці

МЗС України підтримує дії США для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму

Міністерство закордонних справ України заявляє, що винуватців хімічної атаки в Сирії має бути притягнуто до відповідальності.

«Будь-яке застосування хімзброї, що є одним з видів зброї масового знищення, є кричущим порушенням міжнародного права і воєнним злочином. Винуватців має бути безумовно притягнуто до відповідальності», – йдеться в заяві МЗС України щодо Сирії.

Зазначається, що хронічне блокування Росією роботи РБ ООН є неприйнятним і має отримати належну оцінку.

«Спонсори та ті, хто покриває злочинний сирійський режим, також відповідальні за використання зброї масового знищення і жертви серед цивільного населення в Сирії», – наголошують в МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство вважає, що дії США має бути підтримано для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму, зокрема проти мирного населення.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, було здійснено хімічну атаку в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром у Шайрат, по якому було завдано ударів, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», – повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

Президент РФ Володимир Путін вважає, що ракетний удар США по військовій базі в Сирії – спроба відвернути увагу світової спільноти від жертв серед мирного населення в Іраку.