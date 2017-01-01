Внаслідок спецоперації у Лондоні затримані вже більше 10 осіб

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Фото: D.Lipinski

У британській столиці триває антитерористична спецоперація

Британські поліцейські провели спецоперацію у східному районі Лондона Баркінг, під час якої було затримано 12 людей. Про це ідеться у повідомленні, розміщеному на сайті поліції Лондона.

Спецоперація була здійснена у неділю вранці, вона пов’язана із терористичною атакою, з якою стикнулася британська столиця напередодні увечері, ідеться в повідомленні. Раніше повідомлялося про те, що правоохоронці вбили трьох підозрюваних у вчиненні терактів, а також про п’ятьох затриманих.

Наразі спецоперація, яка триває із 7:00 не припиняється, за кількома адресами у цьому ж районі Баркінг обшуки тривають.

Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня підозрювані на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей. Силовики вбили трьох нападників. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.

Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за теракт – третій у Великобританії з кінця березня після подібного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту і вибуху під час концерту в Манчестері 22 травня.