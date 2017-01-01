Внаслідок спецоперації у Лондоні затримані вже більше 10 осіб
- Сьогодні, 15:56
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Розсилка
У британській столиці триває антитерористична спецоперація
Британські поліцейські провели спецоперацію у східному районі Лондона Баркінг, під час якої було затримано 12 людей. Про це ідеться у повідомленні, розміщеному на сайті поліції Лондона.
Спецоперація була здійснена у неділю вранці, вона пов’язана із терористичною атакою, з якою стикнулася британська столиця напередодні увечері, ідеться в повідомленні. Раніше повідомлялося про те, що правоохоронці вбили трьох підозрюваних у вчиненні терактів, а також про п’ятьох затриманих.
Наразі спецоперація, яка триває із 7:00 не припиняється, за кількома адресами у цьому ж районі Баркінг обшуки тривають.
Як повідомляв «Главком», вечері 3 червня підозрювані на вантажівці в'їхали у групу пішоходів на Лондонському мосту, потім нападники у сусідньому районі «Боро Маркет» з ножами атакували людей у ресторанах. Шпиталізовано 48 людей. Силовики вбили трьох нападників. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт.
Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальність за теракт – третій у Великобританії з кінця березня після подібного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерському мосту і вибуху під час концерту в Манчестері 22 травня.Між тим британська влада виконавцями злочину назвала радикальних ісламістів. Президент США Дональд Трамп висловив підтримку Великобританії, запропонувавши допомогу. Американський лідер також вимагає відновити дію свого міграційного указу, яким запроваджується тимчасова заборона на в’їзд для громадян шести мусульманських країн.