Водопостачання Красногорівки відновлене

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Вода з крану

Як повідомили у ДСНС, поки залишається пошкодженим каналізаційний самоточний колектор діаметром 560 мм

У місті Красногорівка Донецької області, яке зранку зазнало обстрілу, повністю відновлено водопостачання. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповіла речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

«Внаслідок артобстрілу було пошкоджено водогін діаметром 280 мм, без водопостачання залишилися 2 тисячі осіб у приватному житловому секторі, але станом на 17 годину водопостачання відновлено. Водопостачання працює, все в порядку, пошкоджено тільки каналізаційний самоточний колектор діаметром 560 мм», - сказала Бахал.

За її словами, руйнування в місті досить масштабні. У місті створено штаб з ліквідації наслідків обстрілу, працюють 30 рятувальників та 5 одиниць техніки. Рятувальники уже розібрали основні завали в будівлі школи №2. Також на місці працюють піротехніки. Втім потреби у розгортанні штабів рятувальників для потреб цивільного населення немає, повідомила Бахал.

Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі. Згодом рятувальники їх загасили. Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення. За даними пресс-центру Штабу АТО, у результаті атак поранення і травми отримали вісім мирних мешканців. У місто введений спецпідрозділ КОРД.

Джерело: 112 Україна