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    За тиждень до виборів у Болгарії лідирують соціалісти, – опитування

    • Сьогодні, 00:36
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    Позачергові парламентські вибори пройдуть у Болгарії наступної неділі, 26 березня

    Болгарська соціалістична партія лідирує у виборчій кампанії по виборах до парламенту: за соціалістів готові проголосувати 30,3% виборців.

    Такі дані соціологічного опитування, проведеного компанією Геллап, – повідомляє Укрінформ.

    «Якби наступної неділі відбулися парламентські вибори, за Болгарську соціалістичну партію готові проголосувати близько 30,3% громадян, за партію ГЄРБ(Громадяни за європейський розвиток Болгарії) – 29,9%, а на третьому місці знаходиться Рух «Об’єднані патріоти» (11,5%)», – повідомили соціологи.

    Згідно з оприлюдненими даними, до складу парламенту Болгарії наступного скликання можуть увійти також Рух за права і свободи(8,1%) і партія «Воля» (6,5%). Шанси потрапити до парламенту зберігає також коаліція Реформаторського блоку, за яку готові віддати свої голоси 4,4% виборців.

    Соціологічне опитування було проведене з 10 по 15 березня, статистична погрішність складає плюс-мінус 4%.

    Більшість болгарських експертів переконана, що для формування та затвердження складу наступного уряду Болгарії у парламенті належить створити коаліцію. Хто увійде до складу майбутньої коаліції, покажуть лише остаточні підсумки голосування.

    Позачергові парламентські вибори пройдуть у Болгарії наступної неділі, 26 березня. 

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