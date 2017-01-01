За тиждень українські бійці знищили 16 бойовиків

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Знайдені на Донбасі останки російського військовослужбовця

Ще 27 бойовиків було поранено

Впродовж минулого тижня на Донбасі українськими військовослужбовцями було знищено 16 російських окупантів, ще 27 поранено. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Підтверджені втрати противника. За минулий тиждень в зоні бойових дій 16 загиблих окупантів, 27 поранених і одна знищена одиниця техніки – вантажівка «Урал», – сказав він.

Як повідомляв «Главком», минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій семеро українських військовослужбовців дістали поранення.

Протягом минулої доби бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі.

Згодом рятувальники їх загасили.

Співробітники поліції під обстрілами провели евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.

За даними прес-центру штабу АТО, внаслідок атак поранення і травми дістали восьмеро мирних жителів. У місто введено спецпідрозділ КОРД.