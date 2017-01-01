За вибухом у Манчестері стоїть ціла терористична мережа - поліція

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Наразі затримано четверо підозрюваних

У нападі на «Манчестер Арену» була задіяна ціла терористична мережа, заявили у середу, 24 травня, у британській поліції.

«Я гадаю, що є зрозумілим, що ми розслідуємо діяльність мережі», - заявив шеф поліції Манчестера Іен Гопкінс у відповідь на питання, чи розшукує поліція людину, яка виготовила бомбу, за допомогою якої був здійснений теракт, повідомляє DW.

Крім того, Гопкінс повідомив, що серед жертв нападу є жінка-поліцейська, яка під час відвідування концерту Аріани Гранде перебувала не при виконанні службових обов'язків. Він також підтвердив, що наразі за підозрою у причетності до підготовки теракту було затримано четверо осіб.

Поліція Манчестера назвала ім'я підозрюваного у вчиненні теракту. Ним є Салман Абеді, який, згідно з інформацією британських ЗМІ, народився у Манчестері у сім'ї вихідців з Лівії, які втекли з батьківщини, рятуючись від режиму колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі. Сім'я Абеді жила на півдні Манчестера протягом останніх щонайменше десяти років.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб. Серед загиблих також є діти.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.



