Заборона «Вконтакте» суттєво не зміцнить національну безпеку України, - експерт

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Фото: hromadskeradio.org Володимир Стиран

За словами Володимира Стирана, інформаційні операції у Facebook більш ефективні, ніж у Вконтакте

Експерт з кібербезпеки Володимир Стиран вважає, що заборона російських соціальних мереж «Вконтакте» і «Однокласники» суттєво не зменшить загроз національній безпеці України, які виникають через доступ до персональних даних українських громадян. Про це він сказав в ефірі «Громадського радіо».

За його словами, ці персональні дані будуть збиратися і використовуватися незалежно від того, де вони розміщені: в російських або в західних соцмережах.

Стиран додає, що інформаційні операції у Facebook більш ефективні, ніж у «Вконтакте». Прикладом цього він називає референдум у Великобританії, останні вибори у США і Франції.

«Я не згоден, що доступ до персональних даних українських громадян є основним компонентом загрози національній безпеці України, яку несуть фактично підконтрольні РФ інформаційні ресурси. Заборона доступу українських громадян до контрольованих Росією соцмережах серйозним чином ситуацію не змінить. Незалежно від того, де ці дані розміщені: в російських або в західних соцмережах - вони будуть збиратися і використовуватися. Другий компонент - проведення інформаційних операцій по соцмережах «Вконтакте», «Однокласники» і т.д. Незалежно від того, буде блокування успішним чи ні (перекочують українські користувачі в Twitter або залишаться там), інформаційні операції будуть ефективними, тому що в Facebook і в Twitter вони ще більш ефективні, ніж у «Вконтакте» і в «Однокласниках». Ми бачили це на прикладах референдуму в Великобританії, в США і у Франції», - сказав Стиран.

Як повідомляв «Главком», президент Петро Порошенко впевнений у правильності припинення роботи в Україні російських соцмереж. «Без підконтрольних КДБ-ФСБ соціальних мереж мій український народ теж здатен прожити», - каже він.

Нагадаємо, 16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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