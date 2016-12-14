«Замість Чуркіна чувирло». Геращенко висловилась щодо нового представника Росії в ООН

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Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко

Наступник Чуркіна шокував свєю лексикою дипломатів в ООН

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала на своїй сторінці у Facebook поведінку заступника постійного представника Росії при ООН Володимира Сафронкова під час засідання Ради безпеки.

«Замість Чуркіна в ООН РФ делегувала чувирло», — прокоментувала поведінку Сафронкова Ірина Геращенко.

Таким чином, порівнявши його з покійним постійним представником РФ при ООН Віталієм Чуркіним.

Нагадаємо, Сафронков закликав представника Великої Британії Меттью Райкрофта «не ображати Росію», при цьому використовуючи фразу: «Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?»

«Ти сьогодні говорив, пане Райкрофте, не за порядком денним засідання, ображав Сирію, Іран, Туреччину, інші держави. Пане голово, прохання слідкувати за порядком розвитку засідання, якщо деякі безвідповідально, образливо, переходячи на сленг, ставляться до свого місця в Раді Безпеки ООН. Не смій ображати Росію більше!» — заявив він.

Крім того, вчора ввечері Росія заблокувала проект резолюції Радбезу ООН щодо Сирії.

Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.