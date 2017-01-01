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    ЗМІ: в квартирі підозрюваного в організації вибуху в Петербурзі не знайшли вибухівки

    • Сьогодні, 02:46
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    Ймовірний терорист&nbsp;Акбаржон Джалілов
    Ймовірний терорист Акбаржон Джалілов

    У Акбаржона Джалілова могли бути спільники

    Російські силовики провели обшук в квартирі, де проживав підозрюваний у скоєнні теракту в метро Петербурга Акбаржон Джалілов.

    Про це «Интерфаксу» повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

    «За місцем проживання Джалілова на Цивільному проспекті Санкт-Петербурга були проведені обшуки. Будь-яких підозрілих предметів, у тому числі елементів вибухових пристроїв, виявлено не було», - сказав співрозмовник видання.

    За словами джерела, це наводить на думку, що у Джалілова були спільники, які забезпечили його саморобним вибуховим пристроєм.

    При цьому видання зазначає, що офіційних коментарів силовиків стосовно цієї інформації поки не було.

    Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб. 

    ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

    Українців серед загиблих у метро немає.

    У МЗС України також повідомили номери телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

    Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

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