Московський суд лише на $350 оштрафував Навального за акції в Москві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання Олексія Навального на акції в Москві 26 березня

Олексій Навальний просив суд допитати голову уряду Росії Дмитра Медведєва

Тверський районний суд Москви оштрафував засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального на 20 тисяч рублів (приблизно 350 доларів) у справі про організацію акції в центрі Москви. Про це повідомила прес-секретар російського опозиціонера Кіра Ярмиш.

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, що до її підзахисного незаконно застосували статтю про організацію масового одночасного перебування громадян у громадських місцях, що привело до порушення громадського порядку. Вона наполягає, що це було зроблено тому, що дана стаття передбачає адміністративний арешт обвинуваченого.

Михайлова зажадала звільнити Навального в залі суду. Сам опозиціонер попросив суд допитати голову уряду Росії Дмитра Медведєва, якого ФБК звинуватив у корупції, і якого Навальний назвав «справжнім організатором ходи». Суддя відхилила всі клопотання захисту.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

Дивіться також: «Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео.

Джерело: Радіо Свобода