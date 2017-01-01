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    З офісу Фонду Навального в Москві винесли всю техніку

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    Невідомі виносять техніку з офісу Фонду боротьби з корупцією в Москві
    Невідомі виносять техніку з офісу Фонду боротьби з корупцією в Москві

    У Фонді вважають, що таким чином хочуть перешкодити їх діяльності

    Вночі із офісу Фонду боротьби з корупцією в Москві невідомі особи винесли техніку. Про це на сторінці у Twitter повідомила прес-секретар Фонду Кіра Ярмиш.

    «З офісу ФБК якісь люди мовчки виносять техніку. Це вже не обшук, це грабунок», – написала Ярмиш.

    Вона припустила, що ті, хто вилучив техніку, таким чином спробували перешкодити подальшій діяльності фонду.

    «Так ніби на нашу роботу можна вплинути, вкравши техніку», – додала Ярмиш.

    Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

    В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

    Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

    Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

    Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

    Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

    За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

    Дивіться також: «Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео.

    Джерело: Радіо Свобода

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