З офісу Фонду Навального в Москві винесли всю техніку

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Невідомі виносять техніку з офісу Фонду боротьби з корупцією в Москві

У Фонді вважають, що таким чином хочуть перешкодити їх діяльності

Вночі із офісу Фонду боротьби з корупцією в Москві невідомі особи винесли техніку. Про це на сторінці у Twitter повідомила прес-секретар Фонду Кіра Ярмиш.

«З офісу ФБК якісь люди мовчки виносять техніку. Це вже не обшук, це грабунок», – написала Ярмиш.

Вона припустила, що ті, хто вилучив техніку, таким чином спробували перешкодити подальшій діяльності фонду.

«Так ніби на нашу роботу можна вплинути, вкравши техніку», – додала Ярмиш.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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Джерело: Радіо Свобода