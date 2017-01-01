Ключі від Луцька. Садовий публічно вступив у союз із Коломойським

Павло Вуєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: portal.lviv.ua Ігор Коломойський та Андрій Садовий

Що змусило Альону Бабак від «Самопомочі» відмовитися від мандата

Добровільна відмова від мандату депутата Верховної Ради від «Самопомочі» Альони Бабак може призвести до змін у політичному ландшафті у такому далекому від столиці регіоні, як Волинь. Справа в тому, що наступним 36-м номером в парламентському списку «Самопомочі» йде Юлія Вусенко, яка наразі є секретарем Луцької міськради. Посада ця важлива тим, що після смерті мера Луцька Миколи Романюка 3 лютого, секретар виконує обов’язки міського голови. Тож якщо Вусенко йде в парламент, то посада секретаря-«мера» стає вакантною. Мало сумнівів, що її намагатиметься застовбити за собою найбільша фракція «Укроп», яка налічує в міськраді 15 місць. Популярність «Укропу» на Волині пов’язана з впливовим у регіоні головою облради Ігорем Палицею, який давно «засіває» місто через свій благодійний фонд. Палиця – партнер олігарха Ігоря Коломойського, який, в свою чергу, має певний вплив на мера Львова та лідера «Самопомочі» Андрія Садового. Тож відмова Альони Бабак від мандату дуже схожа на «договорняк» між Садовим та Палицею заради красивого звільнення місця секретаря міськради. Такий ситуативний союз з людьми Коломойського відбувається на тлі нового витка давнього конфлікту львівського мера з Банковою. Як повідомляв «Главком», після розмови з Петром Порошенком та головою МВС Арсеном Аваковим з приводу блокади на Донбасі, в якій беруть активну участь депутати від «Самопомочі», Садовий заявив, що прокуратура готується вручити йому підозру у вчиненні кримінального злочину. А після цього на Донбасі почалась зачистка блокадників.

Альона Бабак (Фото: 24 канал)

Свій дивний вчинок поки що діючий депутат Бабак пояснила тим, що політична діяльність виявилася для неї важкою. Приблизно так само пояснювала складання мандату в цьому скликанні «радикалка» Злата Огневич, яка також звільнила депутатське крісло задля доньки першого голови Конституційного суду Тетяни Юзькової. Ще раніше добровільно відмовився від мандату нардеп від «Батьківщини» Дмитро Шлемко, аргументувавши це бажанням дати дорогу «молодим та енергічним». Таким став один зі спонсорів партії та близький соратник Юлії Тимошенко на той момент 41-річний Валерій Дубіль. Схему зі Шлемком також пояснювали великою домовленістю, аби Дубіль, який в минуле скликання потрапив, вигравши в 205-му округу на Чернігівщині, не заважав близькому до президента Сергію Березенку на перевиборах саме у цьому окрузі.

Зрозуміло, що зараз в «Самопомічі» заперечують будь-які підкилимні домовленості. Садовий навіть заявив, що ситуація «створює певну складність»: «Ми разом з Юлією Вусенко будемо вирішувати, як будемо проходити цю дорогу».

Мер Луцька Микола Романюк пішов з життя 3 лютого

Вусенко свого часу була обрана секретарем у міськраді Луцька, оскільки «Самопоміч» входила в ситуативну промерську більшість. Але після смерті Романюка з БПП у Палиці вирішили брати владу в місті в свої руки. Зараз робота Луцької міськради фактично паралізована через відсутність кворуму якраз через саботаж «Укропу». Мотивація соратників Палиці зрозуміла: в разі якщо секретар буде їхньою людиною, їм не потрібне оголошення позачергових виборів міського голови. Виборчий процес може бути запущений, якщо міськрада прийме рішення про взяття до відома факту смерті міського голови та припинення його повноважень. Це буде автоматичним клопотанням до Верховної Ради, яка і має прийняти відповідне рішення про призначення виборів.

«Укроп» та Вусенко давно мають натягнуті відносини. Так очільник фракції «Укроп» Ігор Поліщук стверджував, що депутатам, які не підтримують Вусенко як виконувача обов'язків міського голови, погрожують невідомі. На що секретар міськради заявила, що на неї чинять шалений тиск та стежать за нею, у зв'язку з чим вона написала заяви у правоохоронні органи. У неділю Вусенко була помічена в Києві на з’їзді «Самопомочі», Примітно, що на цьому заході, який не викликав великого ажіотажу серед журналістів, окрім камер телеканалу Садового «24», були помічені камери каналу «1+1» – перлина медіа-імперії Коломойського. Вусенко поки що йде від відповідей про майбутнє депутатство та закликає винести питання позачергових виборів мера Луцька на всеукраїнський рівень. Про це соратниця Садового розказала у бліц-інтерв’ю «Главкому».

«Ситуація в Луцьку є надзвичайно складною»

Юлія Вусенко (Фото: konkurent.in.ua)

Чи ви вже визначились, чи підете в депутати Верховної Ради, де будете однією з чотирьох сотень, чи залишитесь на нинішній посаді - фактично керівника обласного центру?

На сьогодні діючим депутатом Верховної Ради є Альона Бабак, а я є секретарем Луцької міської ради. Є певні процесуальні моменти, і на сьогодні це питання не є коректним.

Але для себе ви вирішили це питання?

Для себе я вирішила це питання, коли приймала рішення брати участь у виборах до парламенту. Ми дали можливість громаді обговорити наші списки, і для мене не є сюрпризом, що я є 36-м номером в списку.

Для вас вчинок Бабак не став сюрпризом?

Ні, вона проговорювала це питання і на фракції, і з лідером партії. Ніхто нічого не приховував. Сьогодні ситуація, що склалася в Луцьку, є надзвичайно складною. В такий момент ключовим для мене є забезпечити конституційне право лучан обрати нового міського голову. В жодному разі не затягнути цей процес і зробити все від мене залежне, аби ми вчасно організували перевибори міського голови. Наразі є політичні сили – зокрема, партія «Укроп», яка представлена величезною кількістю депутатів, – які ці процеси затягують. Треба виносити це питання на загальноукраїнський рівень, аби лучани мали право обрати голову міста. Міськрада має прийняти рішення про взяття до відома факту смерті міського голови та припинення його повноважень. Але ми двічі вже не можемо зібратись, аби це зробити.

Прийняття такого рішення означає автоматичне подання клопотання в Верховну Раду, а вона вже приймає рішення про дострокові вибори. Тим, хто блокує таке рішення, вигідно не йти на вибори, а отримати свою людину в якості секретаря міськради, яка весь цей перевиборчий час буде виконувати обов’язки міського голови.

Для цього треба змістити вас. Тож ваш похід в парламент відкриває двері для такого сценарію. Ви з Садовим вже спілкувались на тему, як вирішити цю дилему? Він вже висловився в дусі, що «ситуація досить складна».

Про це говорить не тільки він, а й всі депутати нашої фракції на всіх рівнях.

Наскільки «Укроп» зараз контролює ситуацію в міськраді, аби силою вас змістити і призначити нового секретаря? Чи в них вистачить голосів на цю операцію?

Це процес не одного дня і моменту. Є цілий ряд процесуальних дій, які треба вчинити. Зараз я – секретар міськради і говорити, і це не зміниться за одну годину або два дні, це взагалі нереально. Звісно, вони можуть мене змістити, але це питання до Палиці та «Укропу».

Павло Вуєць, «Главком»